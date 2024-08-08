Şampiyonluk senesi gibi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında her tur yukarı doğru çıktıkça rakiplerin zorlaştığını söyledi. Tecrübeli hoca,dedi. Transfer konusuna da değinen Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Aramıza sol stoper (Arseniy Batagov) katılacak, iki oyuncu daha transfer planımız içerisinde var. Transferde iyi ve dengeli gittik. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek. Batagov'un"Takımda şu an ayrılık gözükmüyor. Önceliğimiz forvete dönecek. Belki daha sonrasında orta saha oyuncusu olursa hep beraber değerlendiririz. Forvet için Sörloth, Cornelius ve Onuachu gibi profiller üzerinden giderek çalışıyoruz. Ama transferlerin kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gerçekleşmesi gerekiyor." Avcı ile birlikte toplantıda yer alan Ozan Tufan ise "diye konuştu.