Şanssızlığın böylesi

Kariyerinde sakatlık sebebiyle sadece 5 karşılaşma kaçıran Hırvat futbolcu, sağ diz ön çapraz bağ yırtığıyla sarsıldı. Bordo-mavililer böylece son 3 sezonda 4. oyuncusunda aynı talihsizliği yaşadı
Trabzonspor son yıllarda çaprazbağ sakatlığından çektiğinirakiplerinden çekmedi. Bordomavililer,Southampton'dan 3 taksithalinde ödenmek üzere 2.4 milyonEuro bonservisle 2+1 yıllığına renklerinekattığı Hırvat sol kanat MislavOrsic'i daha resmi maça çıkmadan busakatlığa kurban verdi. Kariyerinde buzamana kadar sadece 5 kez sakatlananOrsic yaşadığı sağ diz bölgesindeki önçapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanmasınedeniyle 6 ila 9 ay sahalardanuzak kalacak. Bordo-mavililerson 3 sezonda 4 oyuncusunuçapraz bağ sakatlıklarına kurbanverdi. 2021-22 sezonunda zemineters basıp bağlarını koparanFildişi Sahilli Gervinho 206 gün takımdanayrı kaldı. Portekizli stoper EdgarIe'nin çapraz bağları yırtıldı, oyuncununsözleşmesi feshedildi. Geçen sezonunilk devresinde Dorukhan Toköz, sol dizön çapraz bağı ve dış menisküs yırtığısonucu 199 gün forma giyemedi.
HAKAN YEŞİL'E MORAL
Orsic'le girdiği ikili mücadelede sakatlığa neden olan Hakan Yeşil'e bir grup taraftar tepki göstermişti. Genç oyuncuya destek Bjelica'dan geldi. Hırvat hoca, "Hepimiz üzgünüz. Futbolda bunlar var. Hakan'a üzülmemesini söyledim" dedi