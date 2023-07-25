Şanssızlığın böylesi

Trabzonspor son yıllardaBordomavililer,Hırvat sol kanat MislavOrsic'i daha resmi maça çıkmadan busakatlığa kurban verdi. Kariyerinde buzamana kadar sadece 5 kez sakatlananOrsic yaşadığı sağ diz bölgesindeki önçapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanmasınedeniyle 6 ila 9 ay sahalardanuzak kalacak. Bordo-mavililerçapraz bağ sakatlıklarına kurbanverdi. 2021-22 sezonunda zemineters basıp bağlarını koparanFildişi SahilliPortekizli stoperçapraz bağları yırtıldı, oyuncununsözleşmesi feshedildi. Geçen sezonunilk devresindeOrsic'le girdiği ikili mücadelede sakatlığa neden olan Hakan Yeşil'e bir grup taraftar tepki göstermişti. Genç oyuncuya destek Bjelica'dan geldi. Hırvat hoca, "Hepimiz üzgünüz. Futbolda bunlar var. Hakan'a üzülmemesini söyledim" dedi