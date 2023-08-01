Şanssızlığın böylesi!

Sezonun startını güçlü bir kadro ile vermeyi isteyen bordo-mavili ekipte 3 yeni transfer Fernandez, Orsic ve Benkovic’in yaşadıkları sakatlıklar keyifleri kaçırdı
Trabzonspor, yeni sezonun başlamasına sayılı zaman kala sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde 3 yeni transfer, ardı ardına sakatlık yaşadı. Joaquin Fernandez ve MislavOrsic'ten sonra Filip Benkovicde listeye eklendi. AEKile oynanan hazırlıkmaçında burnu kırılanHırvat stoperin bir süretakımdan uzak kalacağı,ardından da özelmaskeyle oynayacağı kaydedildi. Fernandez'in dönüş tarihi henüz belirsizliğini korurken, Orsic'in en az 6 ay oynama şansının olmadığı bildirilmişti.
NENAD BJELİCA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Kampta sakatlanan Hüseyin Türkmen'in de takıma katılması 10 günü bulacak. Savunmada sorunyaşayan Fırtına'da Denswil ve AliŞahin Yılmaz dışında stoper oynayacakfutbolcu kalmadı. Yönetimiyle durumu değerlendiren Bjelica'nın bir yandan da sağlık heyetiyle sürekli görüşerek oyuncuların durumlarıyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
TARİHİ BELGESEL GÖSTERİME GİRİYOR
Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda şampiyonluğa uzanan hikâyesini anlatan, "İnadıyla şampiyon" belgeselinin basın gösterimi, yarın Forum Paribu Cinverse sinemalarında gerçekleştirilecek. Basın gösteriminin ardından şampiyonluk belgeseli bordo- mavili taraftarların da seyrine sunulacak.
BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN Üç takviye yapılmalı
Yapılan transferler gelecek sezon için bir ümit taşır. Çünkü geçen yılki başarısızlıktan sonra bir değişim yaşanması gerekiyordu. Teknikadam, oynatmak istediği sisteme göreoyuncuları transfer etti. Ama futbolun içinde olan sakatlıkların sezon başı gerçekleşmesi büyük bir şanssızlık. Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala oluşan bu sakatlıkların büyük bir dezavantajı da beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Yönetim bu oluşan kadro yetersizliğine nasıl bir çözüm getirecektir? Bunu şu an yorumlama şansımız yok. Fakat başarı bekleniyorsa mutlak 2-3transfere gereksinim olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir.