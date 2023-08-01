Şanssızlığın böylesi!

Trabzonspor, yeni sezonun başlamasına sayılı zaman kala sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde 3 yeni transfer, ardı ardına sakatlık yaşadı.Fernandez'in dönüş tarihi henüz belirsizliğini korurken, Orsic'in en az 6 ay oynama şansının olmadığı bildirilmişti.Kampta sakatlanan Hüseyin Türkmen'in de takıma katılması 10 günü bulacak.Yönetimiyle durumu değerlendiren Bjelica'nın bir yandan da sağlık heyetiyle sürekli görüşerek oyuncuların durumlarıyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda şampiyonluğa uzanan hikâyesini anlatan, "İnadıyla şampiyon" belgeselinin basın gösterimi, yarın Forum Paribu Cinverse sinemalarında gerçekleştirilecek. Basın gösteriminin ardından şampiyonluk belgeseli bordo- mavili taraftarların da seyrine sunulacak.transferler gelecek sezon için bir ümit taşır. Çünkü geçen yılki başarısızlıktan sonra bir değişim yaşanması gerekiyordu.Ama futbolun içinde olan sakatlıkların sezon başı gerçekleşmesi büyük bir şanssızlık. Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala oluşan bu sakatlıkların büyük bir dezavantajı da beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Yönetim bu oluşan kadro yetersizliğine nasıl bir çözüm getirecektir? Bunu şu an yorumlama şansımız yok. Fakat başarı bekleniyorsa mutlakgerçeğini kimse göz ardı etmemelidir.