Savic Trabzon’da!

Trabzonspor uzun süredir görüşme halinde olduğu Stefan Savic için mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Atletico Madrid'in önemli isimlerinden olan 33 yaşındaki Karadağlı stoper ile 3 yıllık mukavele imzaladı. Oyuncuyu yarın Trabzon'a getirecek olan Fırtına, tecrübeli futbolcuya resmi imzayı da attıracak ve ardından perşembe günü oynanacak Ruzomberok müsabakasının kadrosuna dahil edecek.
Savic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunmada takımda görmeyi çok istediği bir oyuncuydu. Trabzonspor, Savic'in yanında bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Bu konuda da Watford forması giyen Wesley Hoedt ilk sırada yer alıyor.