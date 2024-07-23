Savic Trabzon’da!

Trabzonspor uzun süredir görüşme halinde olduğu Stefan Savic için mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Atletico Madrid'in önemli isimlerinden olan 33 yaşındaki Karadağlı stoper ile 3 yıllık mukavele imzaladı. Oyuncuyu yarın Trabzon'a getirecek olanSavic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunmada takımda görmeyi çok istediği bir oyuncuydu. Trabzonspor, Savic'in yanında bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor.