Savunmada S.O.S

Trabzonspor'da yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesi savunma mevkiinde büyük sıkıntı yaşanıyor.Önceki gün yaptığı antrenmanda ağrı hisseden ve çekilen MR görüntülemesinde sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Hollandalı stoper, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.Böylelikleveilebirlikte Trabzonspor,Takımda stoperorjinli tek sağlam oyuncu, yeni transferSerdar Saatçı ile devşirme Batista Mendykaldı. Genç Ali Şahin Yılmaz da ilk kez21 kişilik kadroyagirebilir.Karadeniz ekibindeHatayspor maçıöncesi toplam sakatoyuncu sayısı9'a yükseldi.