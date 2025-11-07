Savunmaya nazar değdi!

T
rabzonspor'da kritik Alanyaspor maçı öncesi can sıkan gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray maçında sakatlanan Savic'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Fırtına'ya bir kötü haber de Batagov'dan geldi.
Savic ile birlikte savunmanın bel kemiği olan Ukraynalı stoper, son antrenmanda sakatlık yaşadı. Çekilen MR'ında kas yaralanması tespit edilen tecrübeli oyuncu yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek.
Alanya karşısında Savic'in yokluğunda Baniya'nın görev alması beklenirken, Batagov'un yerine ise Okay'ın oynayacağı öğrenildi. Sakatlığı büyük oranda geçen Onana'nın ise zorlu sınavda kalesinde yer alması bekleniyor.