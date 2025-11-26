Senin sayende başardım hocam

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, beklentileri karşılayamamış ve taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerden birisi olmuştu. Ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla forma şansı tanığı Arnavut futbolcu, sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçında attığı iki golle galibiyeti getirdi. Mücadelenin ardından oldukça duygulanan 24 yaşındaki oyuncuya soyunma odasında arkadaşları tarafından sevgi gösterilerinde bulunuldu. Ancak Muçi, soluğu teknik direktör Fatih Tekke'nin yanında alarak bugüne kadar kendisine verdiği destek ve sürekli forma şansı tanımasından dolayı teşekkür etti.



TARAFTAR ÖZÜR DİLİYOR

TRABZONSPOR'DA Ernest Muçi'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan taraftarların bir bölümü de sosyal medya üzerinden özür kampanyası başlattı. Düşük performansı nedeniyle milli takımdan da davet almayan 24 yaşındaki oyuncu, Konyaspor maçında çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.