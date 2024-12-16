Serdar&Batagov’da kritik saatler!

Bordo-mavili takımda gözler sakatlıklarda… Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle sahaya çıkamayacak. Bu isimlere bir de geçtiğimiz gün idmanda sorun yaşayan Serdar Saatçı ile Arseniy Batagov eklenince yürekler ağızlara geldi. İki oyuncunun ağrılarının devam ettiği öğrenilirken sağlık heyeti de tedavi süreci için seferber oldu. Teknik heyet, kadroda büyük sıkıntı yaşarken altyapıdan takviyelerle İstanbul yolculuğuna çıktı.
Karadeniz ekibinin altyapısından 17 yaşındaki stoper Arda Öztürk,
Batagov ve Serdar ikilisinden birinin olmaması halinde forma giyecek ilk oyuncu olarak öne çıkıyor.