Serdar&Batagov’da kritik saatler!

Bordo-mavili takımda gözler sakatlıklarda… Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle sahaya çıkamayacak. Bu isimlere bir de geçtiğimiz gün idmanda sorun yaşayan Serdar Saatçı ile Arseniy Batagov eklenince yürekler ağızlara geldi.Karadeniz ekibinin altyapısındanBatagov ve Serdar ikilisinden birinin olmaması halinde forma giyecek ilk oyuncu olarak öne çıkıyor.