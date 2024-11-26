Sessiz sedasız krallığa!

Trabzonspor'unSimon Banza, ligde atılan 17 golün 8'ine imzasını koydu. Gol krallığı yarışında 8 gollü Beşiktaşlı İmmobile'yi yakalayan Demokratik Kongolu forvet,Banza, forma giydiği 9 maçta gösterdiği performansla son dönemlere bordo-mavili forma ile öne çıkan Sörloth, Cornelius ve Onuachu'yu geride bıraktı24 golle kral tamamlamıştı. Cornelius ve Onuachu ise 15'er gol atmıştı. Şu ana kadar üç önemli ismi de geride bırakan Banza'nın, sezon sonu bu yıldızları geçme ihtimali yüksek gözüküyor.