Sıkıntı büyük!

Süper Lig'de şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda İstanbul temsilcilerine karşı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo- mavililer, bu sezon 5 maçın 4'ünden mağlubiyetle, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Son 8 büyük maçta kazanamayan Karadeniz ekibinin galibiyet hasreti 520 güne çıktı. En son 4 Kasım 2023'te F.Bahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup etmişti.

DÜŞME HATTIYLA FARK 5 PUAN

Trabzonspor, puan bazında da kâbus yaşıyor. 2001- 2002 sezonunda 28 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 35 puan toplayan bordo-mavililerin o dönem küme düşme hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunuyordu. Karadeniz ekibi bu sezon 28 haftada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Yine düşme hattıyla arasında 5 puan fark oluştu. Fırtına'nın bu sezonki en büyük hedefi, Türkiye Kupası'nı müzesine götürebilmek.

