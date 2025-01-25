Sırada Zubkov ve Popov var!

Ara transferde Ukrayna pazarına yönelen Trabzonspor, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katmıştı. Yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için temaslarını yoğun bir şekilde yürüten bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen stoper Denys Popov ile de ilgilendiği ileri sürüldü. Ukrayna basını, Fırtına'nın 1.5 haftadır bu transferi bitirmek için uğraştığını yazdı.
Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kiev başkanı şu an için Trabzonspor cephesinden resmi bir belgenin ellerine ulaşmadığını açıkladı. Dinamo'nun 11'inde değişmez isimler arasında yer alan Popov, 3 kez de Ukrayna A Milli Takım formasını giydi.
Bordo-mavililer, stoper pozisyonu için birçok farklı oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.