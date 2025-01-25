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Giriş Tarihi: 25.1.2025

Sırada Zubkov ve Popov var!

Shakhtar’dan Danylo Sikan’ı kadrosuna katan bordo-mavili kulüp, yine aynı takımdan sağ kanat Oleksandr Zubkov için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinde gündeme gelen diğer oyuncu ise Dinamo Kievli stoper Denys Popov

YUNUS EMRE SEL
Sırada Zubkov ve Popov var!
Ara transferde Ukrayna pazarına yönelen Trabzonspor, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katmıştı. Yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için temaslarını yoğun bir şekilde yürüten bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen stoper Denys Popov ile de ilgilendiği ileri sürüldü. Ukrayna basını, Fırtına'nın 1.5 haftadır bu transferi bitirmek için uğraştığını yazdı. Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kiev başkanı şu an için Trabzonspor cephesinden resmi bir belgenin ellerine ulaşmadığını açıkladı. Dinamo'nun 11'inde değişmez isimler arasında yer alan Popov, 3 kez de Ukrayna A Milli Takım formasını giydi. Bordo-mavililer, stoper pozisyonu için birçok farklı oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

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Sırada Zubkov ve Popov var!
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