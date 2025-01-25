Sırada Zubkov ve Popov var!

Ara transferde Ukrayna pazarına yönelen Trabzonspor, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı kadrosuna katmıştı. Yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için temaslarını yoğun bir şekilde yürüten bordo-mavililerin, Dinamo Kiev forması giyen stoper Denys Popov ile de ilgilendiği ileri sürüldü.Bu sezon Dinamo Kiev ile toplam 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kiev başkanı şu an için Trabzonspor cephesinden resmi bir belgenin ellerine ulaşmadığını açıkladı.Bordo-mavililer, stoper pozisyonu için birçok farklı oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.