SALAH'TAN 17 GOLE KATKI!

Muhammed Salah, bu sezonki 12. golünü CSKA Sofya ağlarına gönderdi… Mısırlı oyuncu, Süper Lig'deki 9 gol ve 3 asistlik performansı ile takımı sırtlarken Avrupa'daki etkisi de dikkat çekiyor. Kuopio deplasmanında 1 gol ve 1 asist kaydeden Hearts karşısında da aynı tarifeyi uygulayan 34 yaşındaki oyuncu, Freiburg'u boş geçti, Bulgaristan'da yeniden ağları sarsmayı başardı. Salah bu sezon toplamda 12 gol-5 asist ile 17 kez skora katkı verdi.



HEDEFIMIZ YUKARISI

Bordo-mavililerin savunmadaki kilit ismi Nwaiwu, en yukarıyı hedeflediklerini söyledi: "Her maçta en iyisini oynamak istiyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Her zaman üst sıraları istiyoruz."



AVRUPA'DA 59. ZAFER

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçını geride bıraktı. Bu karşılaşmalarda 59. galibiyet alan ve 63 yenilgi gören bordo- mavililer 39 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör