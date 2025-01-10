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Giriş Tarihi: 10.1.2025

Sol beke 2 aday

Trabzon, Nwakaeme’nin eski takım arkadaşı Ghislain Konan ile ön görüşme gerçekleştirdi. Maliyeti araştırılan Onyemaechi’ye de rakamların uygun olması halinde teklif götürülecek

YUNUS EMRE SEL
Sol beke 2 aday

Eren Elmalı'yı Galatasaray'a vermeye hazırlanan Trabzonspor, bu oyuncundan gelecek 3.5 milyon Euro bonservis gelirinin büyük bir kısmını sol bek transferinde kullanacak. İlk etapta Mustafa Eskihellaç için Gaziantep FK yönetimiyle masaya oturacak olan bordo-mavililer, yabancı olarak da Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı Ghislain Konan ile Boavista forması giyen Bruno Onyemaechi'yi listeye dahil etti.

KONAN SERBEST STATÜDE
Şu anda serbest olan Konan'ın sezon başından bu yana futbol oynamaması akıllarda soru işareti bırakıyor. Fırtına, Malheiro'nun transfer edildiği Boavista'da kariyerini sürdüren Bruno Onyemaechi için de fiyat araştırması yapıyor. Fiziki açıdan oynamaya hazır durumda olan 25 yaşındaki Nijeryalı yıldıza maliyetinin uygun olması durumunda teklif götürülecek. Konan'ın güncel piyasa değeri 5, Onyemaechi'nin ise 3 milyon Euro civarında.

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Sol beke 2 aday
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