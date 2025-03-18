Son 5 yılın en iyisi

Başakşehirkarşısında alınan 3-0'lık galibiyette 1 gol-1 asistle başrolü oynayan Simon Banza, gol sayısını 17'ye yükseltti. Demokratik Kongolu futbolcu böylece Trabzonspor'un son 5 sezondaki en golcü oyuncusu oldu. Bordo-mavili takımda en son 2019-20 sezonunda Sörloth 24 gol ile sezonu kral olarak tamamlamıştı. 2020-2021'de Ekuban 10 gol ile öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022'de Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny de 10 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 2022-2023'te 11 golle Trezeguet, 2023-2024'te 15 golle Onuachu öne çıkmıştı. Fırtına, Simon Banza'nın gol attığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 20 puan yazdırdı. Takım galip gelemese de 28 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe (2), Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında ağları bulma başarısı gösterdi.