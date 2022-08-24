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Giriş Tarihi: 24.8.2022 20:24 Son Güncelleme: 24.8.2022 22:00

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde! Kritik maçta ilk düdük çaldı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde! Kritik maçta ilk düdük çaldı

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk eden Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetiyor.

CANLI | TRABZONSPOR 0-0 KOPENHAG

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius.

KOPENHAG: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

TURU GEÇERSE 2. KEZ

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

ABDULLAH AVCI'DAN KADRO AÇIKLAMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte öne çıkanlar:

1.5 senedir harika işler oluyor. Hep böyle adım adım, adım adım bütün hedeflere ulaşıyoruz. Bu da bizim için büyük hedeflerden bir tanesi. Taraftarımızın desteğiyle, aklımızı kaybetmeden, aklın önde olduğu, planlara sadık olduğu, sürenin uzun olduğu bir oyun.

Sahada kalırsak buradan iyi şeylerle çıkacağız. Sabır bu işte anahtar kelime. Bugün buna daha fazla ihtiyacımız var. Süreler çok uzun. 2-3 dakikada oyunlar değişiyor. Sabrın yanında akımızı kaybetmeden oynayacağız.

İnsanlar oyunu değil de o niye orada, bu niye burada diyor. Topu kullanan oyuncular olsun istedim. Bekler derinde, kenar oyuncuların 8'e dönüştüğü top bizdeyken, 3'lüyü nasıl kuracağız bunlar plan dahilinde. Kadro tercihi bu yüzden.

Fizik kalite önemlidir ama teknik her zaman fiziği kırar. Topa sahip olmak, teknik oyuncularla oynamak fiziği her zaman geçer.

Geçen hafta 10 dakikada 10 faul yaptı rakip. İkinci yarıda toplam 17 faul. Topa sahip olunca hamle yapamadılar. Benim felsefemde teknik daha önemlidir. Kadro tercihim bu yüzden ama fazla da seçeneğim yok. Rakibe göre bir plan yaptım.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Kopenhag karşısında tur peşinde! Kritik maçta ilk düdük çaldı
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