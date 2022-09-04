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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:32

Son dakika Trabzonspor haberleri:Dorukhan'ın sakatlığı sonrası yeni rota Kaan Ayhan!

Son dakika Trabzonspor haberleri:Dorukhan’ın sakatlığı sonrası yeni rota Kaan Ayhan!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sonrası Bordo-Mavili yönetim Kaan Ayhan’a talip oldu. Kapıyı 5 milyon Euro’dan açan Sassuolo ile sıkı bir pazarlık başladı.

Trabzonspor'un cuma gecesi oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığından dolayı uzun süre sahalardan uzak kalacak olması Bordo-Mavili yönetimi harekete geçirdi.

Bordo-Mavili kurmaylar Dorukhan'n yerini doldurabilecek, tıpkı onun gibi orta saha stoter ve gerektiğinde sağ bek oynayabilecek joker bir oyuncunun arayışına girdi. Trabzonspor'un hedefindeki ismin milli futbolcu Kaan Ayhan olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; tıpkı Dorukhan gibi birçok mevkide oynayabilen ve teknik adamların en çok takımlarında istediği tipte bir oyuncu olan Kaan Ayhan için menajeri ve Sassuolo yönetimi temasa geçildi.

Ancak oyuncuyu hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın da istiyor olması ciddi bir problem olarak ortada duruyor. Maxi Gomez'i Fener'in elinden kapan Bordo- Mavililer şimdi aynısını Kaan Ayhan için yapmaya çalışacaklar. Sassuolo Kaan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın önerdiği rakam ise 3 milyon Euro'yu geçmiş değil. İtalyan kulübü oyuncunun kiralanmasına da yanaşmıyor. Trabzon yönetimi transferin son günü olan 8 Eylül tarihine kadar Kaan Ayhan için sıkı bir pazarlığa girişecek.

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Son dakika Trabzonspor haberleri:Dorukhan'ın sakatlığı sonrası yeni rota Kaan Ayhan!
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