Son hamle Makouta

Trabzonspor, orta saha bölgesi için 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista’ya 1.5 milyon Euro teklif yaptı. Ancak Portekizliler rakamı az buldu
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma hem hücum hem de savunma katkısı verebilecek orta saha talebinin ardından transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililerde, gündeme gelen son isim Gaius Makouta oldu. 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista'ya 1.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu. Ancak teklifi az bulanPortekiz ekibi, rakamınyükseltilmesini talep etti. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam edeceği ve bordo-mavililerin durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Boavista'nın isteğine olumlu ya da olumsuz yanıt vereceği belirtildi. Kongolu futbolcununsözleşmesi 30Haziran 2024'te bitecek.
FIRTINA KAPANIŞI GOL ŞOVLA YAPTI
FIRTINA, son hazırlık maçında 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı 5-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Eren Elmalı, Gomez, Trezeguet, Enis Destan ve Kerem Şen attı. Dört stoperin sakat olması nedeniyle bu bölgede Ali Şahin ile birlikte sol bek Arif Boşluk'un oynaması dikkat çekti.
YAZICI: PETKOVİC'İN TRANSFERI TAMAM TWITTER'DA taraftarların sorularını yanıtlayan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, "Transferlerin gecikme sebebi, kadrodaki yabancı oyuncu şişkinliği ve mevcutbazı isimlerin zorluk çıkarması. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyor" dedi. Yazıcı, "Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılanlarabakmayın. 3 transferimiz tamam. Sadece birazsabır istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ARİF VE ALİ ŞAHİN'İN KONTRATLARI UZADI TRABZONSPOR'DA sol bek Arif Boşluk (20) ve stoper Ali Şahin Yılmaz'ın (19) sözleşmeleri uzatıldı. Arif'le 2028, Ali Şahin'le de 2027 yılınakadar mukavele yapıldı. İmza töreninde konuşan başkan yardımcısı Yahya Karahasan, "Akademimizden A Takım'a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz" ifadelerini kullandı