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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Son hamle Makouta

Son hamle Makouta

Trabzonspor, orta saha bölgesi için 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista’ya 1.5 milyon Euro teklif yaptı. Ancak Portekizliler rakamı az buldu

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma hem hücum hem de savunma katkısı verebilecek orta saha talebinin ardından transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililerde, gündeme gelen son isim Gaius Makouta oldu. 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista'ya 1.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu. Ancak teklifi az bulan Portekiz ekibi, rakamın yükseltilmesini talep etti. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam edeceği ve bordo-mavililerin durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Boavista'nın isteğine olumlu ya da olumsuz yanıt vereceği belirtildi. Kongolu futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek.

FIRTINA KAPANIŞI GOL ŞOVLA YAPTI
FIRTINA, son hazırlık maçında 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı 5-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Eren Elmalı, Gomez, Trezeguet, Enis Destan ve Kerem Şen attı. Dört stoperin sakat olması nedeniyle bu bölgede Ali Şahin ile birlikte sol bek Arif Boşluk'un oynaması dikkat çekti.

YAZICI: PETKOVİC'İN TRANSFERI TAMAM
TWITTER'DA taraftarların sorularını yanıtlayan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, "Transferlerin gecikme sebebi, kadrodaki yabancı oyuncu şişkinliği ve mevcut bazı isimlerin zorluk çıkarması. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyor" dedi. Yazıcı, "Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılanlara bakmayın. 3 transferimiz tamam. Sadece biraz sabır istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ARİF VE ALİ ŞAHİN'İN KONTRATLARI UZADI
TRABZONSPOR'DA sol bek Arif Boşluk (20) ve stoper Ali Şahin Yılmaz'ın (19) sözleşmeleri uzatıldı. Arif'le 2028, Ali Şahin'le de 2027 yılına kadar mukavele yapıldı. İmza töreninde konuşan başkan yardımcısı Yahya Karahasan, "Akademimizden A Takım'a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz" ifadelerini kullandı

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