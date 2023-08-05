Son hamle Makouta

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma hem hücum hem de savunma katkısı verebilecek orta saha talebinin ardından transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililerde, gündeme gelen son isim Gaius Makouta oldu. 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Boavista'ya 1.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu.Taraflar arasındaki pazarlıkların devam edeceği ve bordo-mavililerin durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Boavista'nın isteğine olumlu ya da olumsuz yanıt vereceği belirtildi.FIRTINA, son hazırlık maçında 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı 5-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Eren Elmalı, Gomez, Trezeguet, Enis Destan ve Kerem Şen attı. Dört stoperin sakat olması nedeniyle bu bölgede Ali Şahin ile birlikte sol bek Arif Boşluk'un oynaması dikkat çekti.taraftarların sorularını yanıtlayan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, "Transferlerin gecikme sebebi, kadrodakiBunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyor" dedi. Yazıcı,ifadelerini kullandı.sol bek Arif Boşluk (20) ve stoper Ali Şahin Yılmaz'ın (19) sözleşmeleri uzatıldı.mukavele yapıldı. İmza töreninde konuşan başkan yardımcısı Yahya Karahasan, "Akademimizden A Takım'a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz" ifadelerini kullandı