Stefan Savic İspanya’da!

Bordo-mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Stefan Savic, sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramıyor. Yaşadığı problemler nedeniyle son 9 karşılaşmada görev yapamayan 33 yaşındaki oyuncu, önceki gün gerçekleşen antrenmanda kendisini denemek istedi ancak yine ağrı hissetti.
Bu nedenle oldukça mutsuz olan Karadağlı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş ile görüşerek uzun süre forma giydiği İspanya'daki doktoruna gözükmek için izin istedi.
GERİ DÖNÜŞÜ 2 HAFTA SÜREBİLİR
Tecrübeli teknik adamın izin verdiği Savic, dün İspanya'ya gitti. Kulüpten en son 24 Eylül tarihinde futbolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir"
ifadelerine yer verilmişti. Aradan geçen uzun zamana rağmen bir türlü iyileşemedi. Teknik heyetin de durumunu yakından takip ettiği oyuncunun geri dönüşünün iki hafta sonraki Galatasaray maçını bulabileceği kaydedildi.
SÜPER LİG'DE SADECE 149 DAKİKA
Trabzonspor'un 3 sezon için 9 milyon Euro kontrat imzaladığı Stefan Savic, bordo-mavili formayla Süper Lig'de sadece 3 maçta 149 dakika sahada kalabildi. Karadeniz ekibinde toplamda 6 resmi karşılaşmada görev yapan 33 yaşındaki oyuncu, skor katkısında bulunamadı
TFF'DE MHK ZİRVESİ
Alanyaspor
maçında yaşanan hakem hatalarının ardından, 'TFF ve MHK yok hükmündedir' başlığıyla çok sert bir açıklama yayınlayan Trabzonspor yönetimi, harekete geçti. Yaşanan gelişmeler sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan randevu talep eden bordomavililer, olumlu yanıt aldı. Yöneticiler Taner Saral, Murat İskender ve Serkan Kılıç bugün saat 16.00'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek.
Trabzonspor kanadı, TFF başkanından MHK'nın görevden alınmasını isteyecek. Toplantıdan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
YENİ YÖNETİMDE 8 BAŞKAN YARDIMCISI!
Trabzonspor
Kulübü'nün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, dün mazbatasını aldı. Ardından görev dağılımı gerçekleştirilirken yönetimde başkan yardımcısı sayısındaki artış dikkat çekti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas olurken, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Saral, Kemal Ertürk, Ali Haydar Gedikli, Murat İskender, Birhan Emre Yazıcı, İbrahim Şahinkaya başkan yardımcılığı görevini aldı.