Stefan Savic İspanya’da!

Bordo-mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Stefan Savic, sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramıyor.Bu nedenle oldukça mutsuz olan Karadağlı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş ile görüşerek uzun süre forma giydiği İspanya'daki doktoruna gözükmek için izin istedi.Tecrübeli teknik adamın izin verdiği Savic, dün İspanya'ya gitti. Kulüpten en son 24 Eylül tarihinde futbolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada,ifadelerine yer verilmişti. Aradan geçen uzun zamana rağmen bir türlü iyileşemedi.Trabzonspor'un 3 sezon için 9 milyon Euro kontrat imzaladığı Stefan Savic, bordo-mavili formayla Süper Lig'de sadece 3 maçta 149 dakika sahada kalabildi. Karadeniz ekibinde toplamda 6 resmi karşılaşmada görev yapan 33 yaşındaki oyuncu, skor katkısında bulunamadımaçında yaşanan hakem hatalarının ardından, 'TFF ve MHK yok hükmündedir' başlığıyla çok sert bir açıklama yayınlayan Trabzonspor yönetimi, harekete geçti. Yaşanan gelişmeler sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan randevu talep eden bordomavililer, olumlu yanıt aldı.Trabzonspor kanadı, TFF başkanından MHK'nın görevden alınmasını isteyecek. Toplantıdan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.Kulübü'nün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, dün mazbatasını aldı. Ardından görev dağılımı gerçekleştirilirken yönetimde başkan yardımcısı sayısındaki artış dikkat çekti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas olurken, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Saral, Kemal Ertürk, Ali Haydar Gedikli, Murat İskender, Birhan Emre Yazıcı, İbrahim Şahinkaya başkan yardımcılığı görevini aldı.