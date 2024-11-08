Suskunlar!

Bu sezon oynadığı 10 maçta fileleri 11 kez sarsan Trabzonspor, tarihinin en kısır dönemlerinden birini yaşıyor. Gol sorununda özellikleAtılan 11 golün 6'sı Banza'dan gelirken, 2'si Visca, 1'er golükaydetti. Mevki dağılımda hücumun 9, orta saha ve defansın 1'er katkıda bulunması yaşanılan bu kısır süreci net şekilde gözler önüne serdi. G.Saray'da bu bölgedeki oyuncular 7, F.Bahçe'de 5, Beşiktaş'ta ise 10 gol atarak dikkat çekti. 10 numara pozisyonunda forma giyen Bardhi ve Cham da henüz tabela yapamadı. Trabzon'un sezon başında kadrosuna kattğı 13 oyuncudan sadece 2'si ağları sarstı.