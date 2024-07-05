Szalai beklemede

Trabzonspor, stopere Hoffenheim'da forma giyen Attila Szalai'yi transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmış ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı. Alman ekibine kiralama teklifi sunan ve olumlu geri dönüş alanHoffenheim Başkanı Kristian Baumgartner, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak kulüpteBu gelişmeden sonra Engelhardt, Trabzonspor Kulübü yetkililerine ortadaki belirsizliğin geçene kadar bekleyecekleri yönünde cevap iletti.