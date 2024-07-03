Szalai&Folcarelli operasyonu başladı

toper, orta saha ve hücuma takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayı ile iki kilit oyuncuya yöneldi.26 yaşındaki Macar stoper, bu teklifi kabul ederken kulüpler arasındaki görüşmelerin de oldukça olumlu geçtiği ve kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca yönetim, Tim- Jabol Folcarelli'yi yeniden gündemine aldı.Trabzonspor bu transferi bonservis bedeli ile gerçekleştirerek, scout ekibinin alınmasını çok istediği bir oyuncuyu kadroya katmak istiyor.