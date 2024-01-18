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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Taraftar isyanda!

YUNUS EMRE SEL
Taraftar isyanda!

Yerine Trabzonsporlu Onuachu’nun çağırılmasının anlamsız olduğunu savunan bordomavililer, “Şaka gibi olay”, “Olan bizim takıma oldu” diyerek tepki gösterdi

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı'nda alınan kararlar sebebiyle Trabzonspor, ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Forvet oyuncusu Umar Sadiq'in sakatlandığı gerekçesiyle milli takımdan çıkartılmasının ardından Trabzonspor'un santrforu Paul Onuachu, son gün kafileye dahil edilmişti. Bordo-mavili kulüp, sakatlığından sebebiyet kadrodan çıkarılan Real Sociedad forması giyen Sadiq'in, İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanan Osasuna maçında yer almasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

3 MAÇTA DAHA YOK, DURUMA GÖRE ARTABİLİR
Gol yollarında en iyi ismini kaybetmenin üzüntüsünü çeken Trabzonspor teknik heyeti, 26 yaşındaki Sadiq'in durumunun ciddi olmadığını öğrenince ikinci kez şoka uğradı. Taraftarlar sosyal medyada "Şaka gibi olay", "Olan Trabzonspor'a oldu" diyerek duruma isyan etti. Antalya maçında yer alamayan Onuachu'dan Trabzonspor; Manisa FK (Türkiye Kupası), Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında da yararlanamayacak. Nijerya'nın turnuvada ilerlemesi halinde müsabaka sayısı daha da artabilir.

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Taraftar isyanda!
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