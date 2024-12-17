‘Taraftarımız gurur duysun’

Trabzonspor adına 2 gol kaydeden Ozan Tufan, maç sonrası şöyle konuştu: "Camiamızın bizimle gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama biz kendimizi ezdirmedik.Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı ama Banza'nın pozisyonunda faul yoktu.Biz sahanın içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Üzüldük ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Güzel futbola ve taraftarlarımızı mutlu etmeye ihtiyacımız var."