Taraftarıyla ayağa kalkacak

Trabzonspor, artık kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Kâbus gibi bir sezon geçiren bordo-mavililer, stadı dolduracak taraftarıyla Bodrum FK ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Son 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanan Fırtına, 1 de beraberlik aldı.Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına özellikle,vurgusu yaptı., Bodrum FK'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Ozan Ergün yönetecek. Karadeniz ekibinin tam 12 eksiği bulunuyor. Sakatlıkları olan Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin, Serkan, Batagov ve Draguş, ağrıları süren Edin Visca ile kart cezalısı Serdar Saatçı da olmayacak., Mislav Orsic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Orsic, 2023 yılında 2.4 milyon Euro bedelle Southampton'dan transfer edilmişti. Trabzonspor'da 16 maça çıkan Hırvat kanat, 1 asist yaptı.