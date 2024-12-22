Taraftarıyla ayağa kalkacak

Trabzonspor, artık kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Kâbus gibi bir sezon geçiren bordo-mavililer, stadı dolduracak taraftarıyla Bodrum FK ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Son 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanan Fırtına, 1 de beraberlik aldı. 5'ini kaybeden Trabzonspor, tarihinin en kötü günlerinden birisini yaşadığı süreçten ayağa kalkmayı ve taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına özellikle, "Süreklilik"
vurgusu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçındaki oyunun devam etmesi gerektiğini vurguladı.
61 TL'LIK BILETLERE YOĞUN İLGİ
TRABZONSPOR
, Bodrum FK'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Ozan Ergün yönetecek. Karadeniz ekibinin tam 12 eksiği bulunuyor. Sakatlıkları olan Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin, Serkan, Batagov ve Draguş, ağrıları süren Edin Visca ile kart cezalısı Serdar Saatçı da olmayacak. 61 TL olarak sembolik belirlenen bilet fiyatlarına taraftarın yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
ORSİC'İN KONTRATI FESHEDİLDİ
TRABZONSPOR
, Mislav Orsic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği bildirildi.
Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Orsic, 2023 yılında 2.4 milyon Euro bedelle Southampton'dan transfer edilmişti. Trabzonspor'da 16 maça çıkan Hırvat kanat, 1 asist yaptı.