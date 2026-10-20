Tarihe geçti

Fatih Tekke sonrası göreve gelen Thomas Reis, Trabzonspor'da tarihi bir başarı elde etti.Reis maçın ardından takımını tebrik ederek, "Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz.Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız." diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör