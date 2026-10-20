Tarihe geçti

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Giriş Tarihi: 20.10.2026

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YUNUS EMRE SEL
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Fatih Tekke sonrası göreve gelen Thomas Reis, Trabzonspor'da tarihi bir başarı elde etti. Bordomavili takımın başında çıktığı Galatasaray ve Samsunspor mücadelelerinin ardından Beşiktaş karşısında da zafere ulaşan Alman teknik direktör, bordomavili kulüp tarihinde ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olmayı başardı. Reis maçın ardından takımını tebrik ederek, "Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı. Plan disiplinli olabilmekti. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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