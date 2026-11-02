Tarihe geçti

Bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde önüne geleni deviriyor. Alman çalıştırıcı, dünkü galibiyetle birlikte Trabzonspor'da ilk 5 lig maçını kazanan ilk teknik direktör ünvanını aldı. Ayrıca Fırtına'nın başında çıktığı ilk 7 maçtan da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. 53 yaşındaki hoca, yakaladığı seriyle ilgili olarak "Bunu duymak elbette çok güzel ama ben takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tebriği, övgüyü hak eden oyuncularımız. Bizim için önemli olan, sıradaki maçlarımızı kazanmak ve puanlar almak. Şu anda iyi gidiyoruz, umarım bu devam eder" ifadelerini kullandı.



TRABZONSPOR 12'DEN VURDU

Trabzonspor, Gaziantep FK ile 15'i Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 18. kez karşı karşıya geldi. Rakibine hiç yenilmeyen bordo-mavili ekip, dün 12. galibiyetini alırken 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



THOMAS REİS'İN GURUR TABLOSU

Galatasaray............ 4-0

Samsun (d).............. 0-3

Kuopion (d)............ 2-4

Beşiktaş................... 2-0

Hearts..................... 2-0

Ç.Rizespor (d)......... 3-4

Gaziantep............... 2-0

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör