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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Tarihi dostluk maçı A Spor'da

Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu’nun İrlanda’ya yardımına dayanan kardeşlik, bu akşam sahada hayat bulacak. Trabzonspor, 19.00’da Drogheda’yı ağırlayacak

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Tarihi dostluk maçı A Spor’da
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Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bugün sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde Ay-Yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan kardeş takımı Drogheda United'ı Papara Park'ta ağırlayacak. 19.00'da başlayacak mücadeleyi A Spor naklen ekrana getirecek. Trabzonspor ile Drogheda 2010 yılında kardeş kulüp olmuş, 21 Mart 2013 tarihinde Dublin'de iki takım arkasında oynanması planlanan karşılaşma ise aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR #A SPOR
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Tarihi dostluk maçı A Spor'da
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