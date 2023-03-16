Tek adaylı seçim

Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesi Ertuğrul Doğan dışında başka bir aday çıkmazken, tek liste ile sandığa gidilmesi büyük oranda kesinlik kazandı.özellikle stadyum isim sponsorluğu başta olmak üzere bir aylık süre içerisinde önemli anlaşmalara imza atması ve onları da duyurması bekleniyor.Doğan'ın listesi henüz kesinlik kazanmasa da şu isimlerin olması bekleniyor:Ertuğrul DoğanZeyyat KafkasNevzat KayaCoşkun ÖztürkSami KaramanKemal ErtürkAhmet BeşirSerdar Ekrem ŞirinAli Haydar GedikliTaner SaralSerkan KılıçTrabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Vitor Hugo hakkında ülkesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Central da Bola'da yer alan haberde, Fluminense'nin 31 yaşındaki stopere imza attırmak üzere olduğu belirtilirken, America Mineiro ve Fiorentina'nın da Hugo ile ilgilendiği ifade edildi.