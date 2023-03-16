Tek adaylı seçim

Ertuğrul Doğan dışında başkan adayının çıkmadığı Trabzonspor’da sandığa tek liste ile gidilecek
Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesi Ertuğrul Doğan dışında başka bir aday çıkmazken, tek liste ile sandığa gidilmesi büyük oranda kesinlik kazandı. Yarın DivanBaşkanlık Kurulu'na listesininbir bölümünü sunacak olanErtuğrul Doğan'ın özellikle stadyum isim sponsorluğu başta olmak üzere bir aylık süre içerisinde önemli anlaşmalara imza atması ve onları da duyurması bekleniyor.
LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR
Doğan'ın listesi henüz kesinlik kazanmasa da şu isimlerin olması bekleniyor:
Ertuğrul Doğan
Zeyyat Kafkas
Nevzat Kaya
Coşkun Öztürk
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Ahmet Beşir
Serdar Ekrem Şirin
Ali Haydar Gedikli
Taner Saral
Serkan Kılıç
VİTOR HUGO'YA TALİP VAR
Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Vitor Hugo hakkında ülkesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Central da Bola'da yer alan haberde, Fluminense'nin 31 yaşındaki stopere imza attırmak üzere olduğu belirtilirken, America Mineiro ve Fiorentina'nın da Hugo ile ilgilendiği ifade edildi.