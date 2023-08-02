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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Tek sağlam genç Ali Şahin

Tek sağlam genç Ali Şahin
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana Denswil sol arka adale ağrısı, Hüseyin Türkmen üst adale kas spazmı, Fernandez sol dizindeki ezilme, Benkovic burnundaki kırık, Hakan Yeşil izinli, Orsic ameliyatlı, Siopis bel ağrısı ve Umut Bozok ise sağ kasık kas spazmı nedeniyle katılamadı. Çok sayıda oyuncusundan yoksun olarak çalışan bordo-mavililerde kadrodaki 5 stoperin sakatlığı nedeniyle sağlam olarak sadece 19 yaşındaki Ali Şahin Yılmaz kaldı.

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Tek sağlam genç Ali Şahin
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