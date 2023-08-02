Tek sağlam genç Ali Şahin

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana Denswil sol arka adale ağrısı,Hüseyin Türkmen üst adale kas spazmı,Fernandez sol dizindeki ezilme, Benkovicburnundaki kırık, Hakan Yeşil izinli, Orsicameliyatlı, Siopis bel ağrısı ve Umut Bozokise sağ kasık kas spazmı nedeniyle katılamadı. Çok sayıda oyuncusundan yoksun olarak çalışan bordo-mavililerde kadrodaki 5 stoperin sakatlığı nedeniyle sağlam olarak sadece 19 yaşındaki Ali Şahin Yılmaz kaldı.