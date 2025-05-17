Tek teselli Batagov!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Trabzonspor'da üzüntü devam ederken bazı futbolcuların bireysel performansları büyük teselli oldu. Bu isimlerin başında ise Arseniy Batagov geliyor. Ukraynalı stoper, 42. dakikada sakatlanıp oyundan çıktığı ana kadar mükemmele yakın bir mücadele sergiledi ve Galatasaray'ın forveti Osimhen'e geçit vermedi.23 yaşındaki stoper, 5 yerde ikili mücadelenin tamamından galibiyetle ayrıldı. Havada ise 5 denemede 1 kez başarılı oldu.14 orta mesafe pasın 13'ünde, 3 uzun pasın da 1'inde hedefi tutturdu. Sadece 1 top kaybı yapan futbolcu, Osimhen'le karşı karşıya kaldığı pozisyonların yüzde 70'inde üstünlük kurdu.