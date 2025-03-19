Trabzonspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Fatih Tekke'ye destek ziyaretinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bordo-mavili camianın her zaman yanında olduklarını belirtti. Tekke ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzonspor'u hak ettiği noktalara taşımak için büyük bir özveriyle çalışacaklarını ifade etti. Takımın başında çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 3-0 yenip deplasman hasretini bitiren yeni hoca, ara sonrası ligde Göztepe'yi ağırlayacak, ardından F.Bahçe deplasmanına çıkacak.