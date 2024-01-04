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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Teklic yolcu

Teklic yolcu
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Tonio Teklic, teknik ekip ve yönetim kurulu ile görüşerek ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istedi. 24 yaşındaki on numaranın bu kararı olumlu karşılanırken, ayrılığın kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Hırvat futbolcunun, ülkesinden ve Rusya'dan bazı kulüplerle temas halinde olduğu belirtildi. Teklic sezon başında Varazdin'den 1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Oyuncunun kısa süre içerisinde transfer görüşmesi yapmak için Trabzon'dan ayrılacağı belirtildi.

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Teklic yolcu
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