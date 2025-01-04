Thomas Reis acımadı!

Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek Samsunspor'da 4 oyuncu disiplin gerekçesi ile kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Thomas Reis'in aldığı karar doğrultusunda tatilden geç dönen futbolcular, kadroya dahil edilmedi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi. Kadroya alınmayan futbolcular bu sezon 9 gole imza atmışlardı.