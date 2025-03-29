Topa hakim ol baskılı oyna!

Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açan ve deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Trabzonspor, milli maç sonrası sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Bordo-mavili ekipte Nwakaeme, Hüseyin ve Batagov sakatlıkları nedeniyle, Banza kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Lundstram oynayacak duruma gelirken, Savic ile ilgili karar bugün verilecek. Başakşehir ile oynanan ilk maçın ardından takıma küçük dokunuşlar yaptıklarını belirten Fatih Tekke, milli ara sonrası kendi oyun anlayışından daha somut görüntüler ortaya koymaya çalışacak. 47 yaşındaki hocanın daha çok ön alan baskısı, topa hâkimiyet ve organize atak içeren bir takım sahaya sürmeye çalışacağı öğrenildi.

19 YIL SONRA EVİNDE!

Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo- mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarının önüne çıkacak. Tecrübeli hoca için özel pankartlar hazırlayan futbolseverler, Tekke'yi onurlandıracak.