Torino’dan Mendy’ye 10 milyon euro

Trabzonspor'un
geçen sezon Angers'ten 4 milyon 400 bin Euro'ya aldığı Batista Mendy, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon oynadığı maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Crystal Palace'ın ardından iki İtalyan kulübü, bordo-mavililerin kapısını çaldı.
Serie A ekiplerinden Torino'nun, Mendy için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapacağı, bir başka İtalyan kulübünün ise Trabzonspor'a fiyat sorduğu öğrenildi. Yönetimin ise satmayı düşünmediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için tekliflerin resmiyete dökülmesi durumunda bir değerlendirme daha yapması bekleniyor.