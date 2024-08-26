Torino’dan Mendy’ye 10 milyon euro

geçen sezon Angers'ten 4 milyon 400 bin Euro'ya aldığı Batista Mendy, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon oynadığı maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.Serie A ekiplerinden Torino'nun, Mendy için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapacağı, bir başka İtalyan kulübünün ise Trabzonspor'a fiyat sorduğu öğrenildi.