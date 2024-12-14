Trabzon beni istiyor

Trabzonspor, bonservisi FC Midtjylland kulübünde olan ve Molde'de kiralık forma giyen Ola Brynhildsen ile ilgili olarak temaslarını sürdürürken, oyuncu cephesinden de yeni bir açıklama geldi. Bu sezon oynadığı 29 maçta 14 gol, 2 asistlik katkı sağlayan 25 yaşındaki forvet, bordo-mavililerden teklif aldığını doğruladı.
Geleceği ile ilgili ülke basınına açıklamalarda bulunan Norveçli futbolcu, "Başka bir takımda forma giymeye hazırım. Ama geleceğimle ilgili her şeyi kulübümle konuşuyorum. Evet, Trabzonspor'un benimle ilgilendiği iddiaları doğru. Bundan dolayı çok mutluyum. Ancak sezon bitene kadar karar vermeyeceğim. Ama Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymekten de mutluluk duyarım"
dedi.