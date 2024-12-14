Trabzon beni istiyor

Trabzonspor, bonservisi FC Midtjylland kulübünde olan ve Molde'de kiralık forma giyen Ola Brynhildsen ile ilgili olarak temaslarını sürdürürken, oyuncu cephesinden de yeni bir açıklama geldi.Geleceği ile ilgili ülke basınına açıklamalarda bulunan Norveçli futbolcu,dedi.