Trabzon hava yolları!

Üst üste elde ettiği Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetleriyle milli araya moralli girenAttığı 21 golün 7'sini kafa ile filelere gönderen Fırtına, Süper Lig'in en iyi takımı olurken Avrupa'nın da 5 büyük liginde West Ham ile beraber 4 numarasında yer aldı. R.Madrid (6), Roma (6) ve Stuttgart (5) gibi devler Trabzon'u izledi.Southampton'dan kiralık gelen 2.01'lik santrfor Paul Onuachu fileleri 3 kez havalandırdı. Nijeryalı oyuncuyu, forvet krizini fırsat çeviren Enis Destan 2, Filip Benkovic ile Stefano Denswil de 1'er golle takip etti.TRabzonspor'da Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in takımla çalışmalara başlamasıyla savunmada forma rekabeti üst seviyeye çıktı. Bireysel hatalar nedeniyle stoperdeki oyunculara rotasyon mesajı veren deneyimli hoca; Fernandez, Hüseyin ve Benkovic'in performanslarını yakından takip edecek.Trabzon'da bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada fileleri havalandıramayan Trezeguet, Mısır Milli Takımı'nda golle buluştu.Yıldız futbolcu, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır'ın Cibuti'yi 6-0 yendiği maçta takımın son golünü kaydetti. 65 kez milli formayı giyen Trezeguet, toplamda 12 gole ulaştı.