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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Trabzon hava yolları!

UĞUR ÇEM
Trabzon hava yolları!

21 golün 7’sini kafayla ağlara yollayan bordomavili takım ligde zirvede, Avrupa’da 4. sırada yer aldı

Üst üste elde ettiği Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetleriyle milli araya moralli giren Trabzonspor, bu sezon boy ortalamasının 1.73'ten 1.84'e yükselmesinin avantajını iyi kullandı. Attığı 21 golün 7'sini kafa ile filelere gönderen Fırtına, Süper Lig'in en iyi takımı olurken Avrupa'nın da 5 büyük liginde West Ham ile beraber 4 numarasında yer aldı. R.Madrid (6), Roma (6) ve Stuttgart (5) gibi devler Trabzon'u izledi.

2.01'LİK ONUACHU FARK YARATTI
Southampton'dan kiralık gelen 2.01'lik santrfor Paul Onuachu fileleri 3 kez havalandırdı. Nijeryalı oyuncuyu, forvet krizini fırsat çeviren Enis Destan 2, Filip Benkovic ile Stefano Denswil de 1'er golle takip etti.

DEFANSTA REKABET KIZIŞTI!
TRabzonspor'da Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in takımla çalışmalara başlamasıyla savunmada forma rekabeti üst seviyeye çıktı. Bireysel hatalar nedeniyle stoperdeki oyunculara rotasyon mesajı veren deneyimli hoca; Fernandez, Hüseyin ve Benkovic'in performanslarını yakından takip edecek.

TREZEGUET NİHAYET!
Trabzon'da bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada fileleri havalandıramayan Trezeguet, Mısır Milli Takımı'nda golle buluştu.Yıldız futbolcu, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır'ın Cibuti'yi 6-0 yendiği maçta takımın son golünü kaydetti. 65 kez milli formayı giyen Trezeguet, toplamda 12 gole ulaştı.

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Trabzon hava yolları!
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