Trabzon’a bir şok daha!

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan oyuncu sayısı her geçen gün artıyor. Konya maçında Ozan Tufan, ardında hafta başında idmanda Stefano Denswil'in sakatlandığı takımda son olarak Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.35 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2 hafta süreceği kaydedildi.Sakatlıkların çoğunun üst adaleden kaynaklanması dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmada sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli hocanın bugün stoperde Mendy ile Serdar Saatçı'yı kullanacağı öğrenildi.Eksiklerden dolayı altyapıdan kaleci Ahmet Yıldırım ile Ali Şahin, Salih Malkoçoğlu ve Poyraz Efe, Mersin'e götürüldü., Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün Hatayspor'un konuğu olacak.Mücadele öncesi 8 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavililer, Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek ve çıkışını sürdürmek istiyor.