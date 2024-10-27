Trabzon’a göz göz darbesi!

Bu sezon ilk yenilgisini alan Fırtına, F.Bahçe maçı öncesi şok yaşadıLigde istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor, dün rakibinin çok erken 10 kişi kalmasına rağmen özellikle ilk yarıda çok etkisizdi. Karşılaşmanın bu bölümünde bordo-mavililer, hiç şut atamazken, korner de kullanamadı. İsabetli orta da yapamayan Fırtına, rakip ceza sahasında sadece 1 kez topla buluştu ve gol beklentisinde 0'da kaldı. İlk 45 dakikada Göztepe ise 11 şutun 3'ünde isabet buldu.Göztepe'nin ilk golünü atan Isaac Solet, galibiyeti "Biz hocamızın planını takip ettik.Oyundan ve galibiyetten dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum" sözleriyle yorumladı.