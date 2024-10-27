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Giriş Tarihi: 27.10.2024

Trabzon’a göz göz darbesi!

İzmir ekibi 28’de Dennis’in atılmasıyla eksik kalsa da etkili oyununa devam etti. Karadeniz kulübü, 60. dakikada Solet ile öne geçen rakibine 64’te Banza’nın penaltısıyla karşılık verse de 90+2’de Tijanic’e engel olamadı

Trabzon’a göz göz darbesi!
Bu sezon ilk yenilgisini alan Fırtına, F.Bahçe maçı öncesi şok yaşadı

İLK YARIDA SIFIR ÇEKTİ
Ligde istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor, dün rakibinin çok erken 10 kişi kalmasına rağmen özellikle ilk yarıda çok etkisizdi. Karşılaşmanın bu bölümünde bordo-mavililer, hiç şut atamazken, korner de kullanamadı. İsabetli orta da yapamayan Fırtına, rakip ceza sahasında sadece 1 kez topla buluştu ve gol beklentisinde 0'da kaldı. İlk 45 dakikada Göztepe ise 11 şutun 3'ünde isabet buldu.

'10 KİŞİYLE PRES YAPTIK, KAZANDIK'
Göztepe'nin ilk golünü atan Isaac Solet, galibiyeti "Biz hocamızın planını takip ettik. Presi ve baskılı oyunu 10 kişi kaldığımızda da devam ettirdik. Göztepe'nin gücü aslında bu, dinamik oyuna dayanıyor. Oyundan ve galibiyetten dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum" sözleriyle yorumladı.

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Trabzon’a göz göz darbesi!
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