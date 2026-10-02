Trabzon’da dostluk kazandı

Trabzonspor milli arada gerçekleştirdiği hazırlık maçında kardeş kulüp Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu. Papara Park'ta yapılan karşılaşmada Thomas Reis sahaya Ahmet Doğan, Ahmet Cemil Güren, Fabinho, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Mendy, Bouchouari, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu ve Onuachu ilk 11'ini sürdü. İrlanda Cumhuriyeti ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Edwin Agbaje kaydetti. Trabzonspor, ligde 7. haftada deplasmanda Samsunspor ile Karadeniz derbisine çıkacak.

RENKTAŞLAR İLK KEZ KARŞILAŞTI

29 Eylül 2010 yılında kendisiyle aynı renkleri taşıyan ve ambleminde Ay-Yıldız olan Drogheda United ile kardeş takım olan Trabzonspor, 13 yıl sonra karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer en son 21 Mart 2013 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitmişti. Yapılması planlanan maç yağmur dolayısıyla iptal edilmişti. Böylece iki takım ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör