Trabzon’da Onuachu şoku

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'i 1-0'la geçerken Paul Onuachu'nun sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşmanın 34. dakikasında yaşanan ve Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda koluna ve göğsüne darbe alan Nijeryalı forvet oyuna devam etmiş, 68. dakikada ise yerini Enis Destan'a bırakmıştı.
29 yaşındaki futbolcunun dün çekilen MR'ında kolunda kırık tespit edildi.
AYRICA KAS YARALANMASI VAR
Kolu alçıya alınan Onuachu'nun bir süre dinlendirileceği, tedaviye vereceği cevaba göre en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Oyuncunun aynı zamanda sol kasık bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklandı. Yine aynı maçta kafasına isabet eden sert top sonrası baş dönmesi yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Umut Güneş'in tomografisi temiz çıktı.
23 yaşındaki orta saha, takımla birlikte antrenmana başladı.
FIRTINA'DAN SERT TEPKİ: ADALETİNİZ BATSIN!
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ordo-mavili kulüp, Başakşehir maçında Paul Onuachu'nun koluna aldığı darbe hakkında paylaşım yaparken, hakemleri de sert bir şekilde eleştirdi. Nijeryalı yıldızın rakibiyle girdiği mücadelenin görüntülerine yer veren Trabzonspor, "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü. Adaletiniz batsın"
ifadelerini kullandı. Videonun sonunda ise tecrübeli futbolcunun kırılan kolunun röntgen görüntüsü yer aldı.
MEUNIER VARSA KAYIP YOK
Trabzonspor
, yeni transferi Thomas Meunier'in oynadığı 5 maçı da galibiyetle bitirmeyi başardı. Fırtına, söz konusu karşılaşmaların sadece birisinde kalesinde gol gördü. Belçikalı sağ bek, savunmadaki performansıyla büyük beğeni toplarken hücumda da takıma 3 asistlik katkı sağladı.