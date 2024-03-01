Trabzon’da Onuachu şoku

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'i 1-0'la geçerken Paul Onuachu'nun sakatlığı ile sarsıldı.29 yaşındaki futbolcunun dün çekilen MR'ında kolunda kırık tespit edildi.Kolu alçıya alınan Onuachu'nun bir süre dinlendirileceği, tedaviye vereceği cevaba göre en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Oyuncunun aynı zamanda sol kasık bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklandı.23 yaşındaki orta saha, takımla birlikte antrenmana başladı.ordo-mavili kulüp, Başakşehir maçında Paul Onuachu'nun koluna aldığı darbe hakkında paylaşım yaparken, hakemleri de sert bir şekilde eleştirdi. Nijeryalı yıldızın rakibiyle girdiği mücadelenin görüntülerine yer veren Trabzonspor,ifadelerini kullandı. Videonun sonunda ise tecrübeli futbolcunun kırılan kolunun röntgen görüntüsü yer aldı., yeni transferi Thomas Meunier'in oynadığı 5 maçı da galibiyetle bitirmeyi başardı. Fırtına, söz konusu karşılaşmaların sadece birisinde kalesinde gol gördü. Belçikalı sağ bek, savunmadaki performansıyla büyük beğeni toplarken hücumda da takıma 3 asistlik katkı sağladı.