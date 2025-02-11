Trabzon’dan çıkış yok!

EVİM EVİM GÜZEL EVİM

Deplasmanda bu sezon galibiyet alamayan (5B/5M) Trabzonspor, evinde gümbür gümbür gidiyor. Papara Park'taki son 3 karşılaşmasını kazanan bordo-mavililer, Eyüpspor engelini de aşarak serisini 4 karşılaşmaya çıkardı. Ayrıca Fırtına, bu 4 müsabakada da kalesini gole kapattı. Evindeki 10 maçta 27 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, sadece 10 gol yedi. Ayrıca üst üste 4 karşılaşmasından da galip ayrılan Eyüpspor'un serisini bitirdi.



DRAGUŞ, EYÜPSPOR'A UMUT, BAŞAKŞEHİR'E

Trabzonspor'da transferin son gününe girilirken iki futbolcuya talip çıktı. Sakatlığı nedeniyle çok fazla katkı sağlayamayan Denis Draguş'a, Eyüpspor kanca attı. İstanbul ekibi, Rumen hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için bordo-mavililere teklif yaptı. Kulüpler anlaşırken 25 yaşındaki oyuncu son kararı verecek. Ayrıca Umut Güneş için de Başakşehir resmi teklifini iletti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için Trabzonspor'a 2 milyon 300 bin Euro önerildi. Kulüpler arasında anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.





MUSTAFA RESİTALİ!

Trabzonspor'un Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, dün ayağının tozuyla ilk 11'de sahaya çıktı. Sol bekte görev alan Mustafa, sahanın en çok isabetli pas (56) yapan ismiydi. Ayrıca 6 adam geçme denemesinde bulunarak 5'inde başarılı oldu ve bu alanda da zirvede yer aldı. Girdiği 16 ikili mücadelenin de 9'unu kazandı.

NWAKAEME VARSA LUNDSTRAM ATIYOR!

Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram, bordo-mavililerdeki ikinci golünü kaydetti. İlk golünü 4-0 kazandıkları Sivasspor maçında Nwakaeme'nin asistinde atan Lundstram, dün yine Nijeryalı oyuncunun pasıyla fileleri havalandırmayı başardı. Nwakaeme ise bu sezonki üçüncü asistini gerçekleştirdi.

ŞUTLAR BOŞA GİDİYOR

Trabzonspor'da şutların kaleyi bulmama sıkıntısı dün de devam etti. Bordo-mavililer, 7'si ceza sahası dışından olmak üzere rakip kaleyi 13 kez yoklarken sadece 2 isabet sağlayabildi.