Trabzonspor 58 yaşında

Trabzonspor'un 58. kuruluş yıl dönümü, dün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Katılımcıların yaptığı konuşmalar ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla tören sona erdi.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ!

KURULUŞ yıl dönümü etkinleri kapsamında açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, şunları söyledi: "Bir şehrin kalbinden doğan, Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan, milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adıdır Trabzonspor. Kurulduğu ilk günden bu yana sadece bir spor kulübü değil; inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olmuştur Trabzonspor. Kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız 58 yıllık bu hikaye, Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edinmiştir. Nice yıllara, nice zaferlere…"