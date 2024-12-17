‘Trabzonspor bu yapılanların hesabını sorar!’

Başkanı Ertuğrul Doğan, maç çıkışında çok sert konuştu. Galatasaray yönetimine kendilerini güzel ağırladıkları için teşekkür eden Doğan, "Algınız batsın. Tam anlamıyla bir rezalet. Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Ardından ise A Spor'a şöyle konuştu: "Takımı dik oyundan dolayı tebrik ederim. Hakemin art niyeti, ilk yarıda verdiği sarı kartlarla belliydi.Böyle gideceğini ve bu işlerin hesabının sorulmayacağını düşünenlere, Trabzonspor'un asla yapılanı unutmayacağını hatırlatmak isterim. Bizde kimsenin hesabı kalmaz"