Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Trabzonspor galibiyetle başladı 2-1
Giriş Tarihi: 11.7.2024

Trabzonspor galibiyetle başladı 2-1

Trabzonspor galibiyetle başladı 2-1
Hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor, ilk sınavında Szeged Csanad ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, maça Taha, Serkan, Ali Şahin, Denswil, Barisic, Lundstram, Kerem Şen, Ozan Tufan, Visca, Orsic, Enis 11'i ile başladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci devredeki değişikliklerle kendine geldi. Umut Bozok'la beraberliği bulan Fırtına, uzatma dakikalarında Trezeguet'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Trabzon'da fiziksel olarak henüz hazır olmayan Nwakaeme forma giymedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor galibiyetle başladı 2-1
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA