Trabzonspor isyan ve hırsın takımıdır

Trabzonspor'un zirveyle arasındaki puan farkını 9'a indirmesinin ardından taraftarlar, şampiyonluğu daha fazla dillendirirken başkan Ertuğrul Doğan'dan konu hakkında önemli açıklamalar geldi. Son şampiyonluktaki ekipte yer aldığını belirten Doğan, "O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sponsorlukları halledersek, herkes maddi-manevi üzerine düşeni yaparsa, bu sene olmazsa bir sonraki sene şampiyon oluruz." dedi.