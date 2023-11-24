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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Trabzonspor isyan ve hırsın takımıdır

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor isyan ve hırsın takımıdır

Fırtına’nın Başkanı Doğan: “Nerede ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Abdullah Avcı ile sorunları aştık. Bu sene olmazsa bile bir sonraki sene şampiyon oluruz ”

Trabzonspor'un zirveyle arasındaki puan farkını 9'a indirmesinin ardından taraftarlar, şampiyonluğu daha fazla dillendirirken başkan Ertuğrul Doğan'dan konu hakkında önemli açıklamalar geldi. Son şampiyonluktaki ekipte yer aldığını belirten Doğan, "Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda hedefimize ulaştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sponsorlukları halledersek, herkes maddi-manevi üzerine düşeni yaparsa, bu sene olmazsa bir sonraki sene şampiyon oluruz. Trabzonspor, isyan, mücadele ve hırsın takımıdır. Böyle bir takımın yarışın içerisinde olmaması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

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Trabzonspor isyan ve hırsın takımıdır
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