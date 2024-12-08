Trabzonspor tarihinin en kötüsü

Toplamda 13 transfer yaparak şampiyonluk parolası ile başladığı sezonda hayal kırıklıkları yaşamaya devam eden Trabzonspor, son olarak Kasımpaşa karşısında da büyük bir hüsrana uğradı. Rakibiyle berabere kalarak geride kalan 14 maç sonunda sadece 16 puan toplayabilen Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.Hem iç sahada hem de dış sahada oldukça kötü sonuçlar elde eden Trabzonspor'u önümüzdeki haftadan itibaren devre arasına kadar olan süreçte Galatasaray maçıyla başlayacak olan çok zorlu bir fikstür de bekliyor.