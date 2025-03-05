Trabzonspor’a ceza üstüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hem bordo- mavili kulübe hem de başkan Ertuğrul Doğan'a ceza verdi. Trabzonspor'un, Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 168 bin TL para cezası alan Fırtına, 26 Şubat'ta kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle de 1 milyon TL ceza yedi. Ayrıca Ertuğrul Doğan da bu paylaşım sebebiyle 23 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Doğan, medyaya yaptığı beyanlarındaki açıklamalarından da 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezasına maruz kaldı. Böylece kulüp toplam 1 milyon 168 bin TL, Başkan Ertuğrul Doğan da 750 bin TL ile 46 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Yapılan açıklamada, itiraz yolunun açık olduğu Trabzonspor'a bildirildi.

GENÇ FIRTINA TARİH YAZACAK!

UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalan ilk ve tek Türk takımı olan Trabzonspor, bugün tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Bordo-mavililerin U19 takımı, İtalyan ekibi Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Trabzon'daki mücadele saat 14.00'te başlayacak ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan, Bayern Münih-İnter eşleşmesinin galibiyle 1-2 Nisan tarihlerinde karşılaşacak. Fırtına, son 32 turunda Juventus'u 1-0 yenerek bileti almıştı.