Trabzonspor’da gözler 27 Mart’taki mazbata töreninde

Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Trabzon'da okuduktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Bordo-mavili kulüpte yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, enerji, havacılık, denizcilik ve madencilik sektöründe iş hayatına devam ediyor.Zeyyat Kafkas (Asbaşkan), Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, KemalErtürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner FikretSaral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca ve Ali Beyazlı.