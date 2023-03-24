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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Trabzonspor’da gözler 27 Mart’taki mazbata töreninde

Trabzonspor’da gözler 27 Mart’taki mazbata töreninde
Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Trabzon'da okuduktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Bordo-mavili kulüpte yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, enerji, havacılık, denizcilik ve madencilik sektöründe iş hayatına devam ediyor.

İŞTE DOĞAN'IN TAM LİSTESİ
BAŞKAN: Ertuğrul Doğan ASİL ÜYELER: Zeyyat Kafkas (Asbaşkan), Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.
YEDEKLER: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca ve Ali Beyazlı.

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Trabzonspor’da gözler 27 Mart’taki mazbata töreninde
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