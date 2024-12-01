Trabzonspor’da sandık günü

Trabzonspor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olan genel kurulun ilk gününde konuşmaların ardından yapılan oylamayla Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Seçime tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Ertuğrul Doğan, "Hem ekonomide hem sahada başarılı bir Trabzonspor'u inşallah bu dönemde tüm camiamıza izlettireceğiz" dedi. Genel kurulda bugün Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erecek. Toplam 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu arada bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon 840 bin 616 lira olduğunu açıkladı.Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.